Главная Хоккей Новости

Торонто Мэйпл Лифс – Сан-Хосе Шаркс, результат матча 12 декабря 2025, счет 2:3 (ОТ), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Сан-Хосе» обыграл в овертайме «Торонто» в НХЛ, у Орлова первая заброшенная шайба в сезоне
Комментарии

В ночь со 11 на 12 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Арены» (Торонто, Канада) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Джошуа (Маккейб, Нюландер) – 14:33     2:0 Мэттьюс (Нюландер, Райлли) – 34:32 (pp)     2:1 Орлов (Клингберг, Веннберг) – 35:31     2:2 Клингберг (Селебрини, Годетт) – 58:35     2:3 Веннберг (Эклунд) – 62:49    

У победителей впервые в сезоне заброшенной шайбой отметился российский защитник Дмитрий Орлов, помимо него отличились Йон Клингберг и Александер Веннберг.

У хозяев голы записали на свой счёт Дакота Джошуа и Остон Мэттьюс.

Российские вратари соперников Артур Ахтямов и Ярослав Аскаров на льду не появились.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Защитник «Шаркс» Шакир Мухамадуллин (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Торонто Мэйпл Лифс» встретится дома с «Эдмонтон Ойлерз» 14 декабря. «Сан-Хосе Шаркс» сыграет на выезде с «Питтсбург Пингвинз» 13 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
