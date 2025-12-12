«Сан-Хосе» обыграл в овертайме «Торонто» в НХЛ, у Орлова первая заброшенная шайба в сезоне

В ночь со 11 на 12 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Арены» (Торонто, Канада) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

У победителей впервые в сезоне заброшенной шайбой отметился российский защитник Дмитрий Орлов, помимо него отличились Йон Клингберг и Александер Веннберг.

У хозяев голы записали на свой счёт Дакота Джошуа и Остон Мэттьюс.

Российские вратари соперников Артур Ахтямов и Ярослав Аскаров на льду не появились.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Защитник «Шаркс» Шакир Мухамадуллин (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Торонто Мэйпл Лифс» встретится дома с «Эдмонтон Ойлерз» 14 декабря. «Сан-Хосе Шаркс» сыграет на выезде с «Питтсбург Пингвинз» 13 декабря.