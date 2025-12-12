Скидки
Коламбус Блю Джекетс – Оттава Сенаторз, результат матча 12 декабря 2025, счет 3:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Воронкова с передачи Марченко не спас «Коламбус» от поражения «Оттаве», у Зуба ассист
Комментарии

В ночь со 11 на 12 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 6
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Перрон (Козенс, Батерсон) – 06:58     0:2 Батерсон (Перрон, Козенс) – 08:11     0:3 Штюцле (Батерсон, Козенс) – 14:55 (pp)     1:3 Фантилли (Веренски) – 18:04     1:4 Амадио (Жиру, Грейг) – 19:26     2:4 Фаббро (Дженнер, Джонсон) – 23:02     3:4 Воронков (Марченко, Веренски) – 28:10 (pp)     3:5 Штюцле (Амадио, Зуб) – 37:57     3:6 Жиру (Амадио) – 58:37    

«Коламбус» потерпел четвёртое поражение подряд, а «Оттава» прервала серию из трёх поражений.

У победителей заброшенные шайбы на счету Дэвида Перрона, Дрейка Батерсона, Тима Штюцле (2), Майкла Амадио и Клода Жиру. Российский защитник Артём Зуб отметился результативной передачей.

У хозяев одна из шайб на счету нападающего из России Дмитрия Воронкова, а ассистировал ему форвард Кирилл Марченко (Россия). Также отличились Адам Фантилли и Данте Фаббро.

Российские хоккеисты Иван Проворов и Егор Чинахов («Блю Джекетс») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Коламбус Блю Джекетс» встретится дома с «Вегас Голден Найтс» 14 декабря. «Оттава Сенаторз» сыграет на выезде с «Миннесотой Уайлд» 13 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
