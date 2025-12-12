Гол Воронкова с передачи Марченко не спас «Коламбус» от поражения «Оттаве», у Зуба ассист

В ночь со 11 на 12 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой гостей со счётом 6:3.
«Коламбус» потерпел четвёртое поражение подряд, а «Оттава» прервала серию из трёх поражений.
У победителей заброшенные шайбы на счету Дэвида Перрона, Дрейка Батерсона, Тима Штюцле (2), Майкла Амадио и Клода Жиру. Российский защитник Артём Зуб отметился результативной передачей.
У хозяев одна из шайб на счету нападающего из России Дмитрия Воронкова, а ассистировал ему форвард Кирилл Марченко (Россия). Также отличились Адам Фантилли и Данте Фаббро.
Российские хоккеисты Иван Проворов и Егор Чинахов («Блю Джекетс») результативными действиями не отметились.
В следующей встрече «Коламбус Блю Джекетс» встретится дома с «Вегас Голден Найтс» 14 декабря. «Оттава Сенаторз» сыграет на выезде с «Миннесотой Уайлд» 13 декабря.
