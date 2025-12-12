Скидки
Вашингтон Кэпиталз — Каролина Харрикейнз, результат матча 12 декабря 2025, счет 2:3 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Вашингтон» уступил «Каролине» по буллитам, у Александра Овечкина — голевая передача
В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Макмайкл (Овечкин, Сандин) – 25:00     1:1 Элерс (Стэнковен, Никишин) – 33:43     2:1 Дауд (Сандин, Макмайкл) – 51:32     2:2 Стэнковен (Элерс, Чатфилд) – 57:45     2:3 Джарвис – 65:00    

40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей на первый гол «Кэпиталз». Также ассист у защитника «Каролины» Александра Никишина, нападающий Андрей Свечников результативными действиями не отметился, а также не реализовал буллит в послематчевой серии.

Голы «Вашингтона» на счету Коннора Макмайкла и Ника Дауда, за «Харрикейнз» отличились Николай Элерс и Логан Стэнковен, победный буллит в активе Сета Джарвиса.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Комментарии
