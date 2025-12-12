«Вашингтон» уступил «Каролине» по буллитам, у Александра Овечкина — голевая передача

В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.
40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей на первый гол «Кэпиталз». Также ассист у защитника «Каролины» Александра Никишина, нападающий Андрей Свечников результативными действиями не отметился, а также не реализовал буллит в послематчевой серии.
Голы «Вашингтона» на счету Коннора Макмайкла и Ника Дауда, за «Харрикейнз» отличились Николай Элерс и Логан Стэнковен, победный буллит в активе Сета Джарвиса.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
