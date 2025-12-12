Скидки
Главная Хоккей Новости

Нью-Джерси Дэвилз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 12 декабря 2025, счет 4:8, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Ассистентский покер Кучерова помог «Тампе» забросить «Нью-Джерси» восемь шайб
Комментарии

В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 8:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 8
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Сабурен) – 02:57     0:2 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 03:48     1:2 Хьюз (Диллон, Коттер) – 07:00     1:3 Хольмберг (Мозер, Гурд) – 07:56     1:4 Гюнцель (Бьёркстранд, Рэддиш) – 15:00 (pp)     1:5 Бьёркстранд (Гюнцель, Пойнт) – 26:19     2:5 Братт (Немец, Ноэсен) – 33:12 (pp)     2:6 Хагель (Кучеров, Карлайл) – 36:35     3:6 Крукшенк (Уайт, Немец) – 43:13     3:7 Пойнт (Кучеров, Мозер) – 47:55     4:7 Коттер (Гласс, Хьюз) – 55:28     4:8 Бьёркстранд (Гюнцель, Кучеров) – 55:57 (pp)    

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил четыре результативных паса. Форвард «Дэвилз» Арсений Грицюк очков не набрал.

