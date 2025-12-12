Ассистентский покер Кучерова помог «Тампе» забросить «Нью-Джерси» восемь шайб
Поделиться
В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 8:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 8
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Сабурен) – 02:57 0:2 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 03:48 1:2 Хьюз (Диллон, Коттер) – 07:00 1:3 Хольмберг (Мозер, Гурд) – 07:56 1:4 Гюнцель (Бьёркстранд, Рэддиш) – 15:00 (pp) 1:5 Бьёркстранд (Гюнцель, Пойнт) – 26:19 2:5 Братт (Немец, Ноэсен) – 33:12 (pp) 2:6 Хагель (Кучеров, Карлайл) – 36:35 3:6 Крукшенк (Уайт, Немец) – 43:13 3:7 Пойнт (Кучеров, Мозер) – 47:55 4:7 Коттер (Гласс, Хьюз) – 55:28 4:8 Бьёркстранд (Гюнцель, Кучеров) – 55:57 (pp)
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил четыре результативных паса. Форвард «Дэвилз» Арсений Грицюк очков не набрал.
Комментарии
- 12 декабря 2025
-
05:50
-
05:50
-
05:48
-
05:43
-
05:40
-
05:24
-
05:20
-
04:48
-
04:34
-
04:19
-
04:09
-
03:44
-
03:17
-
02:23
-
01:55
-
01:33
- 11 декабря 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:33
-
23:20
-
23:03
-
22:42
-
22:25
-
22:08
-
22:00
-
21:33
-
21:17
-
21:13
-
20:50
-
20:31
-
20:22
-
20:13
-
19:50
-
19:47
-
19:34