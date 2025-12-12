Ассистентский покер Кучерова помог «Тампе» забросить «Нью-Джерси» восемь шайб

В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 8:4.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил четыре результативных паса. Форвард «Дэвилз» Арсений Грицюк очков не набрал.