Передачи Барбашёва и Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть в овертайме «Филадельфию»

В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

Российские нападающие «Вегаса» Иван Барбашёв и Павел Дорофеев оформили по голевой передаче. Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков результативными действиями не отметился, как и его партнёр по команде форвард Никита Гребёнкин.