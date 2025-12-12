Передачи Барбашёва и Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть в овертайме «Филадельфию»
Поделиться
В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Уайтклауд (Барбашёв, Боуман) – 06:07 1:1 Зеграс (Санхайм, Дворак) – 16:11 1:2 Стоун (Дорофеев, Айкел) – 32:53 (pp) 2:2 Юульсен (Дворак, Грундстрём) – 36:08 2:3 Стоун (Айкел) – 62:47
Российские нападающие «Вегаса» Иван Барбашёв и Павел Дорофеев оформили по голевой передаче. Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков результативными действиями не отметился, как и его партнёр по команде форвард Никита Гребёнкин.
Комментарии
- 12 декабря 2025
-
05:50
-
05:50
-
05:48
-
05:43
-
05:40
-
05:24
-
05:20
-
04:48
-
04:34
-
04:19
-
04:09
-
03:44
-
03:17
-
02:23
-
01:55
-
01:33
- 11 декабря 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:33
-
23:20
-
23:03
-
22:42
-
22:25
-
22:08
-
22:00
-
21:33
-
21:17
-
21:13
-
20:50
-
20:31
-
20:22
-
20:13
-
19:50
-
19:47
-
19:34