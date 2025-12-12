Скидки
Филадельфия Флайерз — Вегас Голден Найтс, результат матча 12 декабря 2025, счет 2:3 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передачи Барбашёва и Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть в овертайме «Филадельфию»
Комментарии

В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Уайтклауд (Барбашёв, Боуман) – 06:07     1:1 Зеграс (Санхайм, Дворак) – 16:11     1:2 Стоун (Дорофеев, Айкел) – 32:53 (pp)     2:2 Юульсен (Дворак, Грундстрём) – 36:08     2:3 Стоун (Айкел) – 62:47    

Российские нападающие «Вегаса» Иван Барбашёв и Павел Дорофеев оформили по голевой передаче. Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков результативными действиями не отметился, как и его партнёр по команде форвард Никита Гребёнкин.

