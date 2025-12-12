«Питтсбург» дома уступил «Монреалю» в НХЛ, у Кросби и Демидова передачи, Малкин не играл

В ночь со 11 на 12 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.
У победителей заброшенные шайбы на счету Александра Тексье, Брендана Галлахера, Коула Кофилда и Оливера Капанена. Российский форвард Иван Демидов отметился ассистом.
У хозяев голы на счету Брайана Раста и Эрика Карлссона. Нападающий из Канады Сидни Кросби оформил результативную передачу.
Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин матч пропускал.
В следующей встрече «Питтсбург Пингвинз» встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс» 13 декабря. «Монреаль Канадиенс» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» 14 декабря.
