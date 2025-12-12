Скидки
Главная Хоккей Новости

Питтсбург Пингвинз – Монреаль Канадиенс, результат матча 12 декабря 2025, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Питтсбург» дома уступил «Монреалю» в НХЛ, у Кросби и Демидова передачи, Малкин не играл
Комментарии

В ночь со 11 на 12 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Тексье – 02:54     0:2 Галлахер (Хатсон, Слафковски) – 24:37     0:3 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 30:18 (pp)     1:3 Раст (Кросби, Новак) – 40:44     1:4 Капанен (Слафковски, Демидов) – 40:59     2:4 Карлссон (Летанг, Раст) – 55:07 (pp)    

У победителей заброшенные шайбы на счету Александра Тексье, Брендана Галлахера, Коула Кофилда и Оливера Капанена. Российский форвард Иван Демидов отметился ассистом.

У хозяев голы на счету Брайана Раста и Эрика Карлссона. Нападающий из Канады Сидни Кросби оформил результативную передачу.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин матч пропускал.

В следующей встрече «Питтсбург Пингвинз» встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс» 13 декабря. «Монреаль Канадиенс» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» 14 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
