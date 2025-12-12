Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд – Даллас Старз, результат матча 12 декабря 2025, счет 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Миннесота» обыграла «Даллас» в НХЛ, у Капризова и Тарасенко три ассиста
Комментарии

В ночь со 11 на 12 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
7 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Стэмкос (Вуд, Свечков) – 08:22     2:0 Стэмкос (Йози, Пербикс) – 11:19     2:1 Макгинг (Фаббри, Броберг) – 24:17     3:1 О'Райлли (Евангелиста) – 28:38     4:1 Форсберг (Евангелиста, Шей) – 31:43     5:1 Стэмкос (Бланкенбург, Свечков) – 32:06     5:2 Томас (Броберг, Нейборс) – 33:56     6:2 Стэмкос (Вуд, Йози) – 35:33     7:2 Бантинг (Евангелиста, Бланкенбург) – 47:36 (pp)    

В составе победителей шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк, Зак Богосян, Маркус Юханссон (2) и Мэтт Болди. Российские нападающие оформили ассисты: Кирилл Капризов (1) и Владимир Тарасенко (2).

У гостей голы записали на свой счёт Джейсон Робертсон и Миро Хейсканен.

Российские хоккеисты «Уайлд» Данила Юров и Яков Тренин результативными передачами не отметились.

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» встретится в гостях с «Оттава Сенаторз» 13 декабря. «Даллас Старз» сыграет дома с «Флорида Пантерз» 14 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
«Питтсбург» дома уступил «Монреалю» в НХЛ, у Кросби и Демидова передачи, Малкин не играл
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android