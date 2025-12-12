«Миннесота» обыграла «Даллас» в НХЛ, у Капризова и Тарасенко три ассиста

В ночь со 11 на 12 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк, Зак Богосян, Маркус Юханссон (2) и Мэтт Болди. Российские нападающие оформили ассисты: Кирилл Капризов (1) и Владимир Тарасенко (2).

У гостей голы записали на свой счёт Джейсон Робертсон и Миро Хейсканен.

Российские хоккеисты «Уайлд» Данила Юров и Яков Тренин результативными передачами не отметились.

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» встретится в гостях с «Оттава Сенаторз» 13 декабря. «Даллас Старз» сыграет дома с «Флорида Пантерз» 14 декабря.