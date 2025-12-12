«Миннесота» обыграла «Даллас» в НХЛ, у Капризова и Тарасенко три ассиста

В ночь со 11 на 12 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк, Зак Богосян, Маркус Юханссон (2) и Мэтт Болди. Российские нападающие оформили ассисты: Кирилл Капризов (1) и Владимир Тарасенко (2).
У гостей голы записали на свой счёт Джейсон Робертсон и Миро Хейсканен.
Российские хоккеисты «Уайлд» Данила Юров и Яков Тренин результативными передачами не отметились.
В следующей встрече «Миннесота Уайлд» встретится в гостях с «Оттава Сенаторз» 13 декабря. «Даллас Старз» сыграет дома с «Флорида Пантерз» 14 декабря.
- 12 декабря 2025
-
07:23
-
06:46
-
06:44
-
06:36
-
06:14
-
05:50
-
05:50
-
05:48
-
05:43
-
05:40
-
05:24
-
05:20
-
04:48
-
04:34
-
04:19
-
04:09
-
03:44
-
03:17
-
02:23
-
01:55
-
01:33
- 11 декабря 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:33
-
23:20
-
23:03
-
22:42
-
22:25
-
22:08
-
22:00
-
21:33
-
21:17
-
21:13
-
20:50
-
20:31