Покер Стэмкоса и два очка Свечкова принесли «Нэшвиллу» разгромную победу над «Сент-Луисом»
В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 7:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
7 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Стэмкос (Вуд, Свечков) – 08:22 2:0 Стэмкос (Йози, Пербикс) – 11:19 2:1 Макгинг (Фаббри, Броберг) – 24:17 3:1 О'Райлли (Евангелиста) – 28:38 4:1 Форсберг (Евангелиста, Шей) – 31:43 5:1 Стэмкос (Бланкенбург, Свечков) – 32:06 5:2 Томас (Броберг, Нейборс) – 33:56 6:2 Стэмкос (Вуд, Йози) – 35:33 7:2 Бантинг (Евангелиста, Бланкенбург) – 47:36 (pp)
В составе «Нэшвилла» двумя результативными передачами отметился российский нападающий Фёдор Свечков. Покер в активе его одноклубника Стивена Стэмкоса. Павел Бучневич из «Блюз» очков не набрал.
Остальные голы «Предаторз» на счету Райана О'Райлли, Филипа Форсберга и Майкла Бантинга, за «Сент-Луис» отличились Хью Макгинг и Роберт Томас.
