Покер Стэмкоса и два очка Свечкова принесли «Нэшвиллу» разгромную победу над «Сент-Луисом»

В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 7:2.

В составе «Нэшвилла» двумя результативными передачами отметился российский нападающий Фёдор Свечков. Покер в активе его одноклубника Стивена Стэмкоса. Павел Бучневич из «Блюз» очков не набрал.

Остальные голы «Предаторз» на счету Райана О'Райлли, Филипа Форсберга и Майкла Бантинга, за «Сент-Луис» отличились Хью Макгинг и Роберт Томас.