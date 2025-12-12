Передача Никиты Задорова помогла «Бостону» победить в гостях «Виннипег»
В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Виннипег Джетс» и «Бостон Брюинз». Гости выиграли встречу со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 6
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Бэррон (Моррисси, Кёпке) – 05:59 1:1 Пастрняк (Макэвой, Гики) – 08:24 (pp) 1:2 Миттельштадт (Лорей, Линдхольм) – 10:28 (pp) 1:3 Курали (Жанно, Кастелич) – 11:08 2:3 Иафалло (Демело, Сэмберг) – 13:37 2:4 Линдхольм (Пастрняк, Гики) – 34:36 3:4 Виларди (Перфетти, Коннор) – 37:46 (pp) 3:5 Линдхольм (Пастрняк, Задоров) – 54:43 3:6 Пастрняк (Гики, Линдхольм) – 58:04
В составе «Бостона» результативный пас оформил российский защитник Никита Задоров. Его одноклубник нападающий Марат Хуснутдинов очков не набрал, как и форвард «Джетс» Владислав Наместников.
Авторами голов «Виннипега» стали Морган Бэррон, Алекс Иафалло и Габриэль Виларди. В составе «Брюинз» отличились Давид Пастрняк (дубль, одна — в пустые ворота), Кейси Миттельштадт, Шон Курали, Хампус Линдхольм и Элиас Линдхольм.
