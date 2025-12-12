Передача Никиты Задорова помогла «Бостону» победить в гостях «Виннипег»

В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Виннипег Джетс» и «Бостон Брюинз». Гости выиграли встречу со счётом 6:3.

В составе «Бостона» результативный пас оформил российский защитник Никита Задоров. Его одноклубник нападающий Марат Хуснутдинов очков не набрал, как и форвард «Джетс» Владислав Наместников.

Авторами голов «Виннипега» стали Морган Бэррон, Алекс Иафалло и Габриэль Виларди. В составе «Брюинз» отличились Давид Пастрняк (дубль, одна — в пустые ворота), Кейси Миттельштадт, Шон Курали, Хампус Линдхольм и Элиас Линдхольм.