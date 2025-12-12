Марченко оформил гол для Воронкова зрячим броском в клюшку — видео

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков отметился заброшенной шайбой с передачи соотечественника Кирилла Марченко в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:6), который прошёл в ночь с 11 на 12 декабря мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 29-й минуте игры при счёте 2:4 в ходе позиционного розыгрыша «Коламбусом» большинства Марченко оказался с шайбой у левого борта и после паузы зряче бросил её в клюшку Воронкова, которую нападающий заранее положил на лёд крюком, развёрнутым для отскока в сторону ворот.