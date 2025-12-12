Скидки
Хоккей Новости

Марченко оформил гол для Воронкова зрячим броском в клюшку — видео

Марченко оформил гол для Воронкова зрячим броском в клюшку — видео
Комментарии

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков отметился заброшенной шайбой с передачи соотечественника Кирилла Марченко в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:6), который прошёл в ночь с 11 на 12 декабря мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 6
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Перрон (Козенс, Батерсон) – 06:58     0:2 Батерсон (Перрон, Козенс) – 08:11     0:3 Штюцле (Батерсон, Козенс) – 14:55 (pp)     1:3 Дженнер (Фантилли, Веренски) – 18:04     1:4 Амадио (Жиру, Грейг) – 19:26     2:4 Фаббро (Дженнер, Джонсон) – 23:02     3:4 Воронков (Марченко, Веренски) – 28:10 (pp)     3:5 Штюцле (Амадио, Зуб) – 37:59     3:6 Жиру (Амадио) – 58:37    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 29-й минуте игры при счёте 2:4 в ходе позиционного розыгрыша «Коламбусом» большинства Марченко оказался с шайбой у левого борта и после паузы зряче бросил её в клюшку Воронкова, которую нападающий заранее положил на лёд крюком, развёрнутым для отскока в сторону ворот.

Гол Воронкова с передачи Марченко не спас «Коламбус» от проигрыша «Оттаве», у Зуба ассист
