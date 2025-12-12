Четыре очка Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Детройтом»

В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин результативными действиями не отметился. На счету капитана «Эдмонтона» канадского форварда Коннора Макдэвида ассистентский покер.

Заброшенными шайбами отметились Зак Хайман (хет-трик, одна — в пустые ворота) и Маттиас Экхольм у хозяев льда, а также Симон Эдвинссон в составе «Детройта».