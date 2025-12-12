Четыре очка Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Детройтом»
В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 14:25 (pp) 2:0 Экхольм (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 22:46 2:1 Эдвинссон (Даниэльсон, Сёдерблом) – 25:41 3:1 Хайман (Макдэвид, Нурс) – 37:48 4:1 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 58:43
Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин результативными действиями не отметился. На счету капитана «Эдмонтона» канадского форварда Коннора Макдэвида ассистентский покер.
Заброшенными шайбами отметились Зак Хайман (хет-трик, одна — в пустые ворота) и Маттиас Экхольм у хозяев льда, а также Симон Эдвинссон в составе «Детройта».
