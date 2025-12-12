Скидки
12 декабря главные новости спорта, футбольные трансферы, Лига Европы, РПЛ, хоккей, НХЛ, баскетбол, НБА, бокс, гандбол

Кучеров обошёл по очкам в НХЛ Могильного, Талалаев остаётся в «Балтике». Главное к утру
Комментарии

Ассистентский покер нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова позволил ему опередить по очкам за карьеру в регулярке НХЛ Александра Могильного и стать четвёртым российским бомбардиром в истории, главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил о продолжении работы в клубе, 12 российских боксёров из 13 возможных вышли в финалы чемпионата мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Кучеров опередил Могильного и вышел на чистое 4-е место среди российских бомбардиров НХЛ.
  2. Андрей Талалаев: хочу сказать, что я остаюсь в «Балтике».
  3. 12 из 13 россиян вышли в финалы на чемпионате мира по боксу.
  4. Ассистентский покер Кучерова помог «Тампе» забросить «Нью-Джерси» восемь шайб.
  5. Александр Овечкин набрал 1800-е очко в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ.
  6. «Вашингтон» уступил «Каролине» по буллитам, у Александра Овечкина — голевая передача.
  7. «Миннесота» обыграла «Даллас» в НХЛ, у Капризова и Тарасенко три ассиста.
  8. Определились шесть команд, которые гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы.
  9. «Фиорентина» обыграла киевское «Динамо» в 5-м туре Лиги конференций.
  10. Дабл-дабл Николы Йокича принёс «Денверу» крупную победу над «Сакраменто».
  11. FIS опубликовала изменения по поводу допуска россиян к международным турнирам.
  12. Гандболистка Анна Вяхирева продолжит карьеру в датском «Оденсе».
