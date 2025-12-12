Кучеров обошёл по очкам в НХЛ Могильного, Талалаев остаётся в «Балтике». Главное к утру

Ассистентский покер нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова позволил ему опередить по очкам за карьеру в регулярке НХЛ Александра Могильного и стать четвёртым российским бомбардиром в истории, главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил о продолжении работы в клубе, 12 российских боксёров из 13 возможных вышли в финалы чемпионата мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».