Кучеров обошёл по очкам в НХЛ Могильного, Талалаев остаётся в «Балтике». Главное к утру
Ассистентский покер нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова позволил ему опередить по очкам за карьеру в регулярке НХЛ Александра Могильного и стать четвёртым российским бомбардиром в истории, главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил о продолжении работы в клубе, 12 российских боксёров из 13 возможных вышли в финалы чемпионата мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Кучеров опередил Могильного и вышел на чистое 4-е место среди российских бомбардиров НХЛ.
- Андрей Талалаев: хочу сказать, что я остаюсь в «Балтике».
- 12 из 13 россиян вышли в финалы на чемпионате мира по боксу.
- Ассистентский покер Кучерова помог «Тампе» забросить «Нью-Джерси» восемь шайб.
- Александр Овечкин набрал 1800-е очко в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ.
- «Вашингтон» уступил «Каролине» по буллитам, у Александра Овечкина — голевая передача.
- «Миннесота» обыграла «Даллас» в НХЛ, у Капризова и Тарасенко три ассиста.
- Определились шесть команд, которые гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы.
- «Фиорентина» обыграла киевское «Динамо» в 5-м туре Лиги конференций.
- Дабл-дабл Николы Йокича принёс «Денверу» крупную победу над «Сакраменто».
- FIS опубликовала изменения по поводу допуска россиян к международным турнирам.
- Гандболистка Анна Вяхирева продолжит карьеру в датском «Оденсе».
