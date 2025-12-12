Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров обошёл Александра Овечкина по количеству матчей с 4+ очками в НХЛ

Никита Кучеров обошёл Александра Овечкина по количеству матчей с 4+ очками в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал четыре результативные передачи во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров записал на свой счёт 34-ю игру, в которых набирал четыре и более очка, и по данному показателю вышел на третье место среди действующих игроков НХЛ, обойдя российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Второе место занимает Коннор Макдэвид (42), первое — Сидни Кросби (43).

В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду арены «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 8:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 8
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Сабурен) – 02:57     0:2 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 03:48     1:2 Хьюз (Диллон, Коттер) – 07:00     1:3 Хольмберг (Мозер, Гурд) – 07:56     1:4 Гюнцель (Бьёркстранд, Рэддиш) – 15:00 (pp)     1:5 Бьёркстранд (Гюнцель, Пойнт) – 26:19     2:5 Братт (Немец, Ноэсен) – 33:12 (pp)     2:6 Хагель (Кучеров, Карлайл) – 36:35     3:6 Крукшенк (Уайт, Немец) – 43:13     3:7 Пойнт (Кучеров, Мозер) – 47:55     4:7 Коттер (Гласс, Хьюз) – 55:28     4:8 Бьёркстранд (Гюнцель, Кучеров) – 55:57 (pp)    
Материалы по теме
Видео
Ассистентский покер Кучерова помог «Тампе» забросить «Нью-Джерси» восемь шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android