Никита Кучеров обошёл Александра Овечкина по количеству матчей с 4+ очками в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал четыре результативные передачи во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров записал на свой счёт 34-ю игру, в которых набирал четыре и более очка, и по данному показателю вышел на третье место среди действующих игроков НХЛ, обойдя российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Второе место занимает Коннор Макдэвид (42), первое — Сидни Кросби (43).

В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду арены «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 8:4.