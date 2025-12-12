«Колорадо» дома крупно победил «Флориду», Тарасов пропустил шесть шайб

12 декабря на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 6:2 одержали хозяева льда.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Сэм Малински, Брок Нельсон, Гэвин Бриндли, Натан Маккиннон, Арттури Лехконен и Габриэль Ландеског. У «Флориды» голы в игре забили Ноа Грегор и Мэки Самоскевич.

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 36 из 42 бросков во встрече.

В следующем матче «Колорадо Эвеланш» сыграет дома с «Нэшвилл Предаторз» 14 декабря. «Флорида Пантерз» в этот же день проведёт гостевую встречу с «Даллас Старз».