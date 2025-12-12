«Колорадо» дома крупно победил «Флориду», Тарасов пропустил шесть шайб
12 декабря на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 6:2 одержали хозяева льда.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Малински (Нечас, Маккиннон) – 01:14 1:1 Грегор (Джонс) – 07:21 2:1 Нельсон (Макар, Ничушкин) – 18:30 3:1 Бриндли (Бёрнс, Мэнсон) – 25:05 4:1 Маккиннон (Жирар, Малински) – 27:18 5:1 Лехконен (Бриндли, Тэйвз) – 32:31 6:1 Ландеског (Мэнсон, Нельсон) – 46:18 6:2 Самоскевич (Грир, Родригес) – 53:08
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В составе победителей шайбы на свой счёт записали Сэм Малински, Брок Нельсон, Гэвин Бриндли, Натан Маккиннон, Арттури Лехконен и Габриэль Ландеског. У «Флориды» голы в игре забили Ноа Грегор и Мэки Самоскевич.
Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 36 из 42 бросков во встрече.
В следующем матче «Колорадо Эвеланш» сыграет дома с «Нэшвилл Предаторз» 14 декабря. «Флорида Пантерз» в этот же день проведёт гостевую встречу с «Даллас Старз».
Комментарии
