Стэмкос провёл 2-й матч в карьере с покером, среди действующих игроков рекорд у Овечкина
Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос в победной игре с «Сент-Луис Блюз» оформил покер.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Стэмкос провёл свой второй матч в карьере, в котором забросил четыре шайбы. Среди действующих игроков НХЛ по две такие игры проводили Анже Копитар, Натан Маккиннон и Тейдж Томпсон. Рекорд же среди активных игроков принадлежит российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — четыре игры с четырьмя шайбами.
В ночь с 11 на 12 декабря мск завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 7:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
7 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Стэмкос (Вуд, Свечков) – 08:22 2:0 Стэмкос (Йози, Пербикс) – 11:19 2:1 Макгинг (Фаббри, Броберг) – 24:17 3:1 О'Райлли (Евангелиста) – 28:38 4:1 Форсберг (Евангелиста, Шей) – 31:43 5:1 Стэмкос (Бланкенбург, Свечков) – 32:06 5:2 Томас (Броберг, Нейборс) – 33:56 6:2 Стэмкос (Вуд, Йози) – 35:33 7:2 Бантинг (Евангелиста, Бланкенбург) – 47:36 (pp)
