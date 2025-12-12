Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стэмкос провёл 2-й матч в карьере с покером, среди действующих игроков рекорд у Овечкина

Стэмкос провёл 2-й матч в карьере с покером, среди действующих игроков рекорд у Овечкина
Комментарии

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос в победной игре с «Сент-Луис Блюз» оформил покер.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Стэмкос провёл свой второй матч в карьере, в котором забросил четыре шайбы. Среди действующих игроков НХЛ по две такие игры проводили Анже Копитар, Натан Маккиннон и Тейдж Томпсон. Рекорд же среди активных игроков принадлежит российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — четыре игры с четырьмя шайбами.

В ночь с 11 на 12 декабря мск завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 7:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
7 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Стэмкос (Вуд, Свечков) – 08:22     2:0 Стэмкос (Йози, Пербикс) – 11:19     2:1 Макгинг (Фаббри, Броберг) – 24:17     3:1 О'Райлли (Евангелиста) – 28:38     4:1 Форсберг (Евангелиста, Шей) – 31:43     5:1 Стэмкос (Бланкенбург, Свечков) – 32:06     5:2 Томас (Броберг, Нейборс) – 33:56     6:2 Стэмкос (Вуд, Йози) – 35:33     7:2 Бантинг (Евангелиста, Бланкенбург) – 47:36 (pp)    
Материалы по теме
Видео
Покер Стэмкоса и два очка Свечкова принесли «Нэшвиллу» разгромную победу над «Сент-Луисом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android