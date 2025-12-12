Стэмкос провёл 2-й матч в карьере с покером, среди действующих игроков рекорд у Овечкина

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос в победной игре с «Сент-Луис Блюз» оформил покер.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Стэмкос провёл свой второй матч в карьере, в котором забросил четыре шайбы. Среди действующих игроков НХЛ по две такие игры проводили Анже Копитар, Натан Маккиннон и Тейдж Томпсон. Рекорд же среди активных игроков принадлежит российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — четыре игры с четырьмя шайбами.

В ночь с 11 на 12 декабря мск завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 7:2.