Результаты матчей НХЛ на 12 декабря 2025 года

Комментарии

В ночь на 12 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 12 декабря 2025 года:

«Коламбус Блю Джекетс» – «Оттава Сенаторз» — 3:6;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3 ОТ;
«Вашингтон Кэпиталз» – «Каролина Харрикейнз» — 2:3 Б;
«Филадельфия Флайерз» – «Вегас Голден Найтс» — 2:3 ОТ;
«Питтсбург Пингвинз» – «Монреаль Канадиенс» — 2:4;
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:8;
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Анахайм Дакс» — 5:2;
«Виннипег Джетс» – «Бостон Брюинз» — 3:6;
«Нэшвилл Предаторз» – «Сент-Луис Блюз» — 7:2;
«Миннесота Уайлд» – «Даллас Старз» — 5:2;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Детройт Ред Уингз» — 4:1;
«Колорадо Эвеланш» – «Флорида Пантерз» — 6:2;
«Ванкувер Кэнакс» – «Баффало Сэйбрз» — 2:3.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 51 очком после 31 матча возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 40 очков после 30 встреч.

Что ни матч, то историческое достижение! Кучеров обошёл Могильного по очкам в НХЛ
