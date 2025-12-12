Результаты матчей НХЛ на 12 декабря 2025 года

В ночь на 12 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 12 декабря 2025 года:

«Коламбус Блю Джекетс» – «Оттава Сенаторз» — 3:6;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3 ОТ;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Каролина Харрикейнз» — 2:3 Б;

«Филадельфия Флайерз» – «Вегас Голден Найтс» — 2:3 ОТ;

«Питтсбург Пингвинз» – «Монреаль Канадиенс» — 2:4;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:8;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Анахайм Дакс» — 5:2;

«Виннипег Джетс» – «Бостон Брюинз» — 3:6;

«Нэшвилл Предаторз» – «Сент-Луис Блюз» — 7:2;

«Миннесота Уайлд» – «Даллас Старз» — 5:2;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Детройт Ред Уингз» — 4:1;

«Колорадо Эвеланш» – «Флорида Пантерз» — 6:2;

«Ванкувер Кэнакс» – «Баффало Сэйбрз» — 2:3.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 51 очком после 31 матча возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 40 очков после 30 встреч.