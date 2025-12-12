Никита Кучеров обошёл Артемия Панарина по играм с четырьмя передачами в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал четыре результативные передачи во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров записал на свой счёт седьмую игру с четырьмя голевыми передачами и вышел на четвёртое место в НХЛ по данному показателю среди действующих игроков, обойдя Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс». Третье место занимает Сидни Кросби (8), второе — Леон Драйзайтль (9), первое — Коннор Макдэвид (11).

В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду арены «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 8:4.