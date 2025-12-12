Никита Кучеров обошёл Артемия Панарина по играм с четырьмя передачами в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал четыре результативные передачи во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров записал на свой счёт седьмую игру с четырьмя голевыми передачами и вышел на четвёртое место в НХЛ по данному показателю среди действующих игроков, обойдя Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс». Третье место занимает Сидни Кросби (8), второе — Леон Драйзайтль (9), первое — Коннор Макдэвид (11).
В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду арены «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 8:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 8
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Сабурен) – 02:57 0:2 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 03:48 1:2 Хьюз (Диллон, Коттер) – 07:00 1:3 Хольмберг (Мозер, Гурд) – 07:56 1:4 Гюнцель (Бьёркстранд, Рэддиш) – 15:00 (pp) 1:5 Бьёркстранд (Гюнцель, Пойнт) – 26:19 2:5 Братт (Немец, Ноэсен) – 33:12 (pp) 2:6 Хагель (Кучеров, Карлайл) – 36:35 3:6 Крукшенк (Уайт, Немец) – 43:13 3:7 Пойнт (Кучеров, Мозер) – 47:55 4:7 Коттер (Гласс, Хьюз) – 55:28 4:8 Бьёркстранд (Гюнцель, Кучеров) – 55:57 (pp)
Комментарии
