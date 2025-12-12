27-летний голкипер «Каролины» после победы над «Вашингтоном» установил рекорд НХЛ
Поделиться
27-летний вратарь «Каролины Харрикейнз» Брэндон Бусси отразил 23 броска в победной встрече с «Вашингтон Кэпиталз».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бусси установил рекорд НХЛ, одержав 10 побед в карьере за 11 матчей. Ранее в лиге никому не удавалось одержать 10 побед в карьере настолько быстро. На данный момент единственное поражение у Бусси — в игре с «Даллас Старз» (2:3).
В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Макмайкл (Овечкин, Сандин) – 25:00 1:1 Элерс (Стэнковен, Никишин) – 33:43 2:1 Дауд (Сандин, Макмайкл) – 51:32 2:2 Стэнковен (Элерс, Чатфилд) – 57:45 2:3 Джарвис – 65:00
Материалы по теме
Комментарии
- 12 декабря 2025
-
10:35
-
10:30
-
10:14
-
10:00
-
09:50
-
09:42
-
09:40
-
09:30
-
09:18
-
09:05
-
08:50
-
08:41
-
08:31
-
08:23
-
08:11
-
07:37
-
07:23
-
06:46
-
06:44
-
06:36
-
06:14
-
05:50
-
05:50
-
05:48
-
05:43
-
05:40
-
05:24
-
05:20
-
04:48
-
04:34
-
04:19
-
04:09
-
03:44
-
03:17
-
02:23