27-летний голкипер «Каролины» после победы над «Вашингтоном» установил рекорд НХЛ

Комментарии

27-летний вратарь «Каролины Харрикейнз» Брэндон Бусси отразил 23 броска в победной встрече с «Вашингтон Кэпиталз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бусси установил рекорд НХЛ, одержав 10 побед в карьере за 11 матчей. Ранее в лиге никому не удавалось одержать 10 побед в карьере настолько быстро. На данный момент единственное поражение у Бусси — в игре с «Даллас Старз» (2:3).

В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Макмайкл (Овечкин, Сандин) – 25:00     1:1 Элерс (Стэнковен, Никишин) – 33:43     2:1 Дауд (Сандин, Макмайкл) – 51:32     2:2 Стэнковен (Элерс, Чатфилд) – 57:45     2:3 Джарвис – 65:00    
