Матч-центр:
Хоккей

Беларусь – Казахстан: во сколько начало матча Кубка Первого канала по хоккею 2025, где смотреть прямую трансляцию

Беларусь — Казахстан: во сколько начало матча КПК, где смотреть прямую трансляцию
В Новосибирске с 11 по 14 декабря проходит международный хоккейный турнир на Кубок Первого канала. Сегодня, 12 декабря, в 12:00 мск встретятся сборные Беларуси и Казахстана. Матч состоится на «Сибирь-Арене».

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2025, пятница. 12:00 МСК
Беларусь
1-й период
0 : 0
Казахстан

Встречу покажут в официальной группе Федерации хоккея России VK.

В состав белорусского коллектива вошёл 31 хоккеист, из них 12 – представители клубов КХЛ. В состав казахстанской команды на турнир вошли 23 игрока, из них девять – представители КХЛ.

Напомним, в субботу, 13 декабря, в 14:00 мск встретятся сборные «Россия 25» и Беларуси. 14 декабря турнир завершится встречей сборных «Россия 25» и Казахстана в 14:00 мск. После этого — церемония закрытия турнира.

Календарь Кубка Первого канала
Таблица Кубка Первого канала
