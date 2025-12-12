Беларусь — Казахстан: во сколько начало матча КПК, где смотреть прямую трансляцию

В Новосибирске с 11 по 14 декабря проходит международный хоккейный турнир на Кубок Первого канала. Сегодня, 12 декабря, в 12:00 мск встретятся сборные Беларуси и Казахстана. Матч состоится на «Сибирь-Арене».

Встречу покажут в официальной группе Федерации хоккея России VK.

В состав белорусского коллектива вошёл 31 хоккеист, из них 12 – представители клубов КХЛ. В состав казахстанской команды на турнир вошли 23 игрока, из них девять – представители КХЛ.

Напомним, в субботу, 13 декабря, в 14:00 мск встретятся сборные «Россия 25» и Беларуси. 14 декабря турнир завершится встречей сборных «Россия 25» и Казахстана в 14:00 мск. После этого — церемония закрытия турнира.