Защитник Дмитрий Орлов великолепным броском оформил свой первый гол в сезоне НХЛ — видео
Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2 OT), который прошёл в ночь с 11 на 12 декабря мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто. Гол Орлова стал для него первым в сезоне-2025/2026 и запустил победный камбэк «Шаркс» со счёта 0:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Джошуа (Маккейб, Нюландер) – 14:33 2:0 Мэттьюс (Нюландер, Райлли) – 34:32 (pp) 2:1 Орлов (Клингберг, Веннберг) – 35:31 2:2 Клингберг (Селебрини, Годетт) – 58:35 2:3 Веннберг (Эклунд) – 62:49
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 36-й минуте игры при счёте 2:0 в пользу «Торонто» в ходе позиционной атаки «Сан-Хосе» Орлов подключился по флангу и из левого круга вбрасывания выполнил мощный и точный бросок в ближнюю девятку над плечом вратаря.
Комментарии
