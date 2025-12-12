Защитник Дмитрий Орлов великолепным броском оформил свой первый гол в сезоне НХЛ — видео

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2 OT), который прошёл в ночь с 11 на 12 декабря мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто. Гол Орлова стал для него первым в сезоне-2025/2026 и запустил победный камбэк «Шаркс» со счёта 0:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 36-й минуте игры при счёте 2:0 в пользу «Торонто» в ходе позиционной атаки «Сан-Хосе» Орлов подключился по флангу и из левого круга вбрасывания выполнил мощный и точный бросок в ближнюю девятку над плечом вратаря.