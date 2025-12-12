Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Дмитрий Орлов великолепным броском оформил свой первый гол в сезоне НХЛ — видео

Защитник Дмитрий Орлов великолепным броском оформил свой первый гол в сезоне НХЛ — видео
Комментарии

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2 OT), который прошёл в ночь с 11 на 12 декабря мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто. Гол Орлова стал для него первым в сезоне-2025/2026 и запустил победный камбэк «Шаркс» со счёта 0:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Джошуа (Маккейб, Нюландер) – 14:33     2:0 Мэттьюс (Нюландер, Райлли) – 34:32 (pp)     2:1 Орлов (Клингберг, Веннберг) – 35:31     2:2 Клингберг (Селебрини, Годетт) – 58:35     2:3 Веннберг (Эклунд) – 62:49    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 36-й минуте игры при счёте 2:0 в пользу «Торонто» в ходе позиционной атаки «Сан-Хосе» Орлов подключился по флангу и из левого круга вбрасывания выполнил мощный и точный бросок в ближнюю девятку над плечом вратаря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
«Сан-Хосе» обыграл в овертайме «Торонто» в НХЛ, у Орлова первая заброшенная шайба в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android