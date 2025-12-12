Форвард Натан Маккиннон стал лучшим снайпером в истории «Колорадо»
Поделиться
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон в победной игре с «Флоридой Пантерз» забросил шайбу.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Маккиннон забил 392‑й гол в регулярных чемпионатах, обошёл Джо Сакика (391) и единолично стал лучшим снайпером в истории «лавин».
12 декабря на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 6:2 одержали хозяева льда. «Колорадо» первым в текущем сезоне добрался до отметки в 50 набранных очков, команда с 51 очком занимает первое место в Западной конференции НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Малински (Нечас, Маккиннон) – 01:14 1:1 Грегор (Джонс) – 07:21 2:1 Нельсон (Макар, Ничушкин) – 18:30 3:1 Бриндли (Бёрнс, Мэнсон) – 25:05 4:1 Маккиннон (Жирар, Малински) – 27:18 5:1 Лехконен (Бриндли, Тэйвз) – 32:31 6:1 Ландеског (Мэнсон, Нельсон) – 46:18 6:2 Самоскевич (Грир, Родригес) – 53:08
Комментарии
- 12 декабря 2025
-
10:35
-
10:30
-
10:14
-
10:00
-
09:50
-
09:42
-
09:40
-
09:30
-
09:18
-
09:05
-
08:50
-
08:41
-
08:31
-
08:23
-
08:11
-
07:37
-
07:23
-
06:46
-
06:44
-
06:36
-
06:14
-
05:50
-
05:50
-
05:48
-
05:43
-
05:40
-
05:24
-
05:20
-
04:48
-
04:34
-
04:19
-
04:09
-
03:44
-
03:17
-
02:23