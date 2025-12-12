Форвард Натан Маккиннон стал лучшим снайпером в истории «Колорадо»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон в победной игре с «Флоридой Пантерз» забросил шайбу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Маккиннон забил 392‑й гол в регулярных чемпионатах, обошёл Джо Сакика (391) и единолично стал лучшим снайпером в истории «лавин».

12 декабря на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 6:2 одержали хозяева льда. «Колорадо» первым в текущем сезоне добрался до отметки в 50 набранных очков, команда с 51 очком занимает первое место в Западной конференции НХЛ.