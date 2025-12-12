Скидки
Главная Хоккей Новости

Форвард Натан Маккиннон стал лучшим снайпером в истории «Колорадо»

Комментарии

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон в победной игре с «Флоридой Пантерз» забросил шайбу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Маккиннон забил 392‑й гол в регулярных чемпионатах, обошёл Джо Сакика (391) и единолично стал лучшим снайпером в истории «лавин».

12 декабря на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 6:2 одержали хозяева льда. «Колорадо» первым в текущем сезоне добрался до отметки в 50 набранных очков, команда с 51 очком занимает первое место в Западной конференции НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Малински (Нечас, Маккиннон) – 01:14     1:1 Грегор (Джонс) – 07:21     2:1 Нельсон (Макар, Ничушкин) – 18:30     3:1 Бриндли (Бёрнс, Мэнсон) – 25:05     4:1 Маккиннон (Жирар, Малински) – 27:18     5:1 Лехконен (Бриндли, Тэйвз) – 32:31     6:1 Ландеског (Мэнсон, Нельсон) – 46:18     6:2 Самоскевич (Грир, Родригес) – 53:08    
Видео
«Колорадо» дома крупно победил «Флориду», Тарасов пропустил шесть шайб
