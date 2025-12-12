Сегодня, 12 декабря, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 12 декабря 2025 года (время московское):

17:00. «Магнитка» – «Горняк-УГМК»;

18:30. ХК «Тамбов» – ЦСК ВВС;

19:00. «Ростов» – «Челны»;

19:00. «Буран» – «Нефтяник».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 53 очка в 32 матчах. Второе место занимает «Югра» с 52 очками после 33 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (47 очков в 33 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.