Расписание матчей МХЛ на 12 декабря 2025 года

Сегодня, 12 декабря, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 12 декабря 2025 года (время московское):

14:30. «Красноярские Рыси» – «Тюменский Легион»;

16:30. «Авто» – «Толпар»;

18:30. «Алмаз» – МХК «Динамо» СПб;

18:30. «Локо» – «СКА-1946»;

19:00. МХК «Атлант» – «Ладья»;

19:30. «Ирбис» – «Мамонты Югры».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 48 очками после 27 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 45 очков после 30 матчей.