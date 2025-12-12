Скидки
Алексей Ковалёв допустил, что в будущем клубы НХЛ и КХЛ могут сыграть друг с другом

Тренер сборной «Россия 25», олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалёв оценил вероятность проведения матчей между клубами НХЛ и КХЛ.

«Мне кажется, всегда можно вернуть то, что было раньше, когда команды НХЛ приезжали к нам, а потом мы ехали туда играть. Такое всегда возможно, почему нет», — приводит слова Ковалёва ТАСС.

В последний раз клубы КХЛ и НХЛ встречались в 2010 году, тогда СКА на своём льду обыграл «Каролину Харрикейнз» (5:3), а рижское «Динамо» в родных стенах уступило «Финикс Койотс» (1:3).

Напомним, ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что ФХР в будущем хочет пригласить на Кубок Первого канала «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным в составе.

