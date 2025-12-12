Скидки
Главная Хоккей Новости

Сурин — о КПК: с иностранцами, которые играют в НХЛ, было бы сыграть намного интереснее

Сурин — о КПК: с иностранцами, которые играют в НХЛ, было бы сыграть намного интереснее
Нападающий «Локомотива» и сборной «Россия 25» Егор Сурин поделился ожиданиями от игры за национальную команду на Кубке Первого канала.

«Очень рад, ценю этот момент, наслаждаюсь им. Это же основная сборная, здесь все взрослые ребята, дядьки по сравнению со мной. Надо просто чему-то учиться у них, при этом давать пользу. Буду стараться показывать хороший хоккей, где-то даже быть лидером, стараться вести команду за собой, давать импульс, потому что я молодой всё-таки. А так, главное, не вредить и быть полезным.

Конечно, с иностранцами, которые играют в НХЛ, было бы сыграть намного интереснее. Проверить свои силы на международном уровне с топовыми командами было бы очень интересно. Особенно с финнами, шведами. У меня ещё ни разу не было международных игр с белорусами, казахами. Поэтому для меня это вдвойне интересно», — цитируют Сурина «Известия».

