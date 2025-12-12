Плющев: «Россия 25» — сборная Ротенберга, он распоряжается ей как хочет

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил комплектование состава национальной команды «Россия 25» на Кубок Первого канала. Главным тренером сборной является Роман Ротенберг.

«Сложно тут что-то комментировать, тем более сборная не соответствует своему названию. Должны быть игроки до 25 лет, а вызываются гораздо более возрастные. Это сборная Романа Борисовича Ротенберга, которой он распоряжается как хочет. На классическую сборную она не похожа. Наверное, есть причины, почему не все клубы отпускают игроков в эту сборную. По крайней мере, руководители обеих сторон созваниваются и общаются. Есть пункт, который говорит о том, что в сборную игроков должны отпускать.

Я посмотрю Кубок Первого канала, потому что наша команда якобы до 25 лет не очень хорошо выступала на последних турнирах. Интересно посмотреть, как мы будем выглядеть на уровне Беларуси и Казахстана. Мы всё время в печати говорим, что как только вернёмся на международную арену, то порвём североамериканцев как туалетную бумагу, а результаты матчей со сборными из ближнего зарубежья не убеждают в этом», — цитирует Плющева «Советский спорт».