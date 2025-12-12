Скидки
Стивен Стэмкос высказался о своём покере в ворота «Сент-Луиса»

Стивен Стэмкос высказался о своём покере в ворота «Сент-Луиса»
Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос высказался о своём покере в ворота «Сент-Луис Блюз» (7:2) в матче регулярного сезона НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
7 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Стэмкос (Вуд, Свечков) – 08:22     2:0 Стэмкос (Йози, Пербикс) – 11:19     2:1 Макгинг (Фаббри, Броберг) – 24:17     3:1 О'Райлли (Евангелиста) – 28:38     4:1 Форсберг (Евангелиста, Шей) – 31:43     5:1 Стэмкос (Бланкенбург, Свечков) – 32:06     5:2 Томас (Броберг, Нейборс) – 33:56     6:2 Стэмкос (Вуд, Йози) – 35:33     7:2 Бантинг (Евангелиста, Бланкенбург) – 47:36 (pp)    

«На данном этапе моей карьеры нужно просто полагаться на свою подготовку. Да, было бы здорово снова чувствовать себя 25-летним каждый вечер. Но нужно немного по-другому подходить к делу. Приятно, когда тебя вознаграждают за усилия, которые ты прилагаешь за пределами льда.

Как спортсмен, независимо от того, где вы находитесь или на каком этапе карьеры, вы всегда сталкиваетесь с трудностями и проблемами с уверенностью в себе. Но вы хотите как можно дольше наслаждаться успехом. В последних нескольких матчах, мне кажется, игра развивается в нужном направлении. Вся наша команда играет в нужном направлении. Поэтому приятно, когда ты помогаешь своей команде побеждать. Это приносит гораздо больше удовлетворения», — цитирует Стэмкоса сайт НХЛ.

Стэмкос провёл 2-й матч в карьере с покером, среди действующих игроков рекорд у Овечкина
