Стивен Стэмкос высказался о своём покере в ворота «Сент-Луиса»

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос высказался о своём покере в ворота «Сент-Луис Блюз» (7:2) в матче регулярного сезона НХЛ.

«На данном этапе моей карьеры нужно просто полагаться на свою подготовку. Да, было бы здорово снова чувствовать себя 25-летним каждый вечер. Но нужно немного по-другому подходить к делу. Приятно, когда тебя вознаграждают за усилия, которые ты прилагаешь за пределами льда.

Как спортсмен, независимо от того, где вы находитесь или на каком этапе карьеры, вы всегда сталкиваетесь с трудностями и проблемами с уверенностью в себе. Но вы хотите как можно дольше наслаждаться успехом. В последних нескольких матчах, мне кажется, игра развивается в нужном направлении. Вся наша команда играет в нужном направлении. Поэтому приятно, когда ты помогаешь своей команде побеждать. Это приносит гораздо больше удовлетворения», — цитирует Стэмкоса сайт НХЛ.