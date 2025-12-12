Скидки
«Большой мастер, к которому всё вернётся через работу». Бирюков о Кузнецове в «Металлурге»

«Большой мастер, к которому всё вернётся через работу». Бирюков о Кузнецове в «Металлурге»
Комментарии

Спортивный директор «Металлурга», чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Евгений Бирюков ответил на вопрос про селекционную работу клуба и высказался об игре нападающих Владимира Ткачёва и Евгения Кузнецова.

— Эксперты всю осень хвалили летнюю селекцию «Металлурга». Что о ней скажете?
— Опять-таки давайте обсудим этот вопрос весной. Мы подбирали игроков под наш стиль, пока вектор их развития нас радует. Владимир Ткачёв — лучший бомбардир чемпионата, он способен ещё больше забивать. Есть прогресс и у других дебютантов команды. При этом у всех есть резервы – и личные, и командные.

— Евгений Кузнецов?
— Большой мастер, к которому всё вернётся через работу. В тренировочном процессе, в быту наша молодёжь многое берёт у Евгения, учится. Посмотрите на прогресс, например, связки Канцеров – Силантьев. Или на совсем молодых игроков. Они проходят рядом с Кузнецовым и другими нашими мастерами высшую школу, — приводит слова Бирюкова Russia-Hockey.

Комментарии
