«Тебе повезло, что нас там не было». Сурин о диалоге с автором победного гола на МЧМ-2025

Нападающий «Локомотива» и сборной «Россия 25» Егор Сурин выразил сожаление о том, что ему не удастся сыграть на молодёжном чемпионате мира, и рассказал о диалоге с автором победного гола на МЧМ-2025 — форвардом сборной США Тедди Стигой.

— Есть ли сожаление, что не удастся сыграть с канадцами на МЧМ?

— Есть такое. Когда я ездил в лагерь развития «Нэшвилла», там был парень, забивший за американцев «золотой» гол на молодёжном чемпионате мира 2025 года, тоже задрафтованный «Нэшвиллом». Мы приехали, и я сказал ему, мол, тебе повезло, что нас там не было, — приводит слова Сурина ТАСС.

Решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) молодёжная сборная России пока не может играть на мировом первенстве.