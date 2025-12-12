Скидки
«Тебе повезло, что нас там не было». Сурин о диалоге с автором победного гола на МЧМ-2025

«Тебе повезло, что нас там не было». Сурин о диалоге с автором победного гола на МЧМ-2025
Нападающий «Локомотива» и сборной «Россия 25» Егор Сурин выразил сожаление о том, что ему не удастся сыграть на молодёжном чемпионате мира, и рассказал о диалоге с автором победного гола на МЧМ-2025 — форвардом сборной США Тедди Стигой.

— Есть ли сожаление, что не удастся сыграть с канадцами на МЧМ?
— Есть такое. Когда я ездил в лагерь развития «Нэшвилла», там был парень, забивший за американцев «золотой» гол на молодёжном чемпионате мира 2025 года, тоже задрафтованный «Нэшвиллом». Мы приехали, и я сказал ему, мол, тебе повезло, что нас там не было, — приводит слова Сурина ТАСС.

Решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) молодёжная сборная России пока не может играть на мировом первенстве.

