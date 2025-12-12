Призёр Олимпийских игр Самсонов: Овечкин в каких-то моментах начинает креативить

Бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов рассказал об изменениях в стиле игры российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«За те годы, которые Александр провёл в лиге, никто не знает, как отразить его бросок. Когда он в своих ситуациях делает своё дело, это просто феноменально. Даже в каких-то моментах он начинает креативить: вместо того, чтобы бросать со своей позиции, он начинает искать своих партнёров.

Недавно он удивил всех тем, что отдал со своей позиции великолепный пас Тому Уилсону, чего никто не ожидал. Александр играет на огромном опыте, и в целом команда получает огромное удовольствие», — приводит слова Самсонова ТАСС.