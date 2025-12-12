Тренерский штаб «Амура» пополнил новый специалист

Дмитрий Лугин присоединился к тренерскому штабу «Амура», сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Лугин начал профессиональную карьеру в Молодёжной хоккейной лиге в МХК «Динамо» (Москва). Затем стал игроком «Амурских Тигров». За два сезона в хабаровском коллективе он забросил 33 шайбы и отдал 59 голевых передач. На уровне Континентальной хоккейной лиги выступал за «Амур», «Адмирал», «Локомотив», «Сочи» и «Витязь». В общей сложности провёл 552 матча и набрал 183 очка (84+99).

Дмитрий Лугин является лучшим новичком КХЛ в сезоне-2011/2012 и бронзовым призёром Кубка Гагарина.

В 2022 году завершил профессиональную переподготовку по программе «Теория и методика хоккея» в Екатеринбургском институте физической культуры.