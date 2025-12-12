Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренерский штаб «Амура» пополнил новый специалист

Тренерский штаб «Амура» пополнил новый специалист
Комментарии

Дмитрий Лугин присоединился к тренерскому штабу «Амура», сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Лугин начал профессиональную карьеру в Молодёжной хоккейной лиге в МХК «Динамо» (Москва). Затем стал игроком «Амурских Тигров». За два сезона в хабаровском коллективе он забросил 33 шайбы и отдал 59 голевых передач. На уровне Континентальной хоккейной лиги выступал за «Амур», «Адмирал», «Локомотив», «Сочи» и «Витязь». В общей сложности провёл 552 матча и набрал 183 очка (84+99).

Дмитрий Лугин является лучшим новичком КХЛ в сезоне-2011/2012 и бронзовым призёром Кубка Гагарина.

В 2022 году завершил профессиональную переподготовку по программе «Теория и методика хоккея» в Екатеринбургском институте физической культуры.

Материалы по теме
Официально
«Амур» утвердил Александра Андриевского в должности главного тренера
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android