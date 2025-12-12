«Это было неожиданно». Алексей Ковалёв — об увольнении из «Спартака»

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалёв рассказал о своём увольнении из «Спартака» и прокомментировал работу над большинством красно-белых.

«Просто позвонили и сказали, что расторгают со мной контракт. Конечно, это было неожиданно. Чувствовалось, что что-то будет, но я не думал, что это могло быть связано со мной. У нас всё бывает — никогда не знаешь, откуда это произойдёт.

Я просто начал искать немного другой подход к большинству. Так как состав наполовину поменялся, нужно было нарабатывать новые связки. Со многими игроками я уже работал, знал, что от них ждать. Для новых игроков нужно было немного времени. Я не концентрировался на 9-10 игроках, а работал со всеми нападающими, давал возможность всем. Особенно молодым ребятам, таким как [Александр] Беляев, [Данил] Пивчулин, который до сих пор здорово играет. Там растут хорошие ребята, им просто надо было дать возможность, что я в этом году и сделал», — цитирует Ковалёва ТАСС.