Коннор Макдэвид — третий игрок в истории НХЛ по скорости достижения 750 передач

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал четыре голевые передачи в матче регулярного сезона с «Детройт Ред Уингз». На его счету стало 753 передач за 743 игры в регулярках Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, быстрее Макдэвида до отметки в 750 результативных передач добирались только два хоккеиста в истории НХЛ: Уэйн Гретцки (504) и Марио Лемье (619).

В ночь с 11 на 12 декабря мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.