Двукратный олимпийский чемпион Касатонов отметил лучших тренеров в КХЛ в 2025 году

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов рассказал про лучших тренеров в КХЛ в 2025 году.

«На данный момент чемпионат КХЛ в самом разгаре. Поэтому при выборе лучшего тренера года нужно опираться на прошлый сезон. В этом плане Игорь Никитин был на высоте. Но я хочу отметить Бенуа Гру, который играл против «Локомотива» в финале. Мне очень понравилась работа этого тренера. Такие результаты точно достойны самой высшей оценки.

Если говорить о текущем сезоне КХЛ, то нельзя не отметить работу Андрея Козырева в «Северстали». В команде был заложен хороший фундамент, но такие приличные результаты – очень неожиданно. Ещё меня удивил главный тренер «Торпедо» – Алексей Исаков. Игра его команды очень впечатляет. Стабильно и качественно играет «Металлург» под руководством Андрея Разина. В команде есть свои нюансы, но игра всё равно на высоком уровне», — приводит слова Касатонова «Советский спорт».

Комментарии
