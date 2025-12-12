Защитник «Сибири» Тимур Ахияров: вызов в сборную «Россия 25» был ожидаем

Защитник «Сибири» и «России 25» Тимур Ахияров поделился ожиданиями от игры за национальную команду на Кубке Первого канала — 2025.

«Вызов в сборную был ожидаем. Меня ещё Виктор Меркулов (генеральный менеджер «Сибири». — Прим. «Чемпионата») предупреждал, что, возможно, вызовут в сборную. И вот это случилось. На самом деле очень круто быть здесь. В нынешнее время — да, это принципиальные игры для нас. И с белорусами — у них очень сильная команда собралась. И с Казахстаном тоже, конечно», — приводят слова Ахиярова «Известия».

Напомним, в субботу, 13 декабря, в 14:00 мск встретятся сборные «Россия 25» и Беларуси. 14 декабря турнир завершится встречей сборных «Россия 25» и Казахстана в 14:00 мск.