Беларусь – Казахстан, результат матча 12 декабря 2025, счет 4:1, Кубок Первого канала по хоккею 2025

Сборная Беларуси одержала уверенную победу над командой Казахстана на Кубке Первого канала
В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился матч Кубка Первого канала по хоккею — 2025. Сборная Беларуси одержала победу над национальной командой Казахстана со счётом 4:1.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2025, пятница. 12:00 МСК
Беларусь
Окончен
4 : 1
Казахстан
1:0 Горбунов (Пинчук, Алистров) – 11:43 (5x5)     2:0 Мороз (Дроздов, Белевич) – 25:42 (5x4)     3:0 Дроздов (Ерёменко, Кульбаков) – 27:54 (5x5)     4:0 Скоренов (Парфенюк, Дроздов) – 30:15 (5x5)     4:1 Оспанов – 41:20 (4x5)    

На 12-й минуте первого периода Роман Горбунов открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Вадим Мороз удвоил преимущество сборной Беларуси. Спустя две минуты Иван Дроздов сделал счёт 3:0. В середине встречи Александр Скоренов довёл счёт до крупного. В начале третьего периода Руслан Оспанов забросил шайбу в составе сборной Казахстана.

В следующих играх обе команды встретятся со сборной «Россия 25». Беларусь встретится с хозяевами турнира 13 декабря, команда Казахстана – 14 декабря.

