Сборная Беларуси одержала уверенную победу над командой Казахстана на Кубке Первого канала

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился матч Кубка Первого канала по хоккею — 2025. Сборная Беларуси одержала победу над национальной командой Казахстана со счётом 4:1.

На 12-й минуте первого периода Роман Горбунов открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Вадим Мороз удвоил преимущество сборной Беларуси. Спустя две минуты Иван Дроздов сделал счёт 3:0. В середине встречи Александр Скоренов довёл счёт до крупного. В начале третьего периода Руслан Оспанов забросил шайбу в составе сборной Казахстана.

Выиграй смартфон 17 на Новый год! ИГРАТЬ

В следующих играх обе команды встретятся со сборной «Россия 25». Беларусь встретится с хозяевами турнира 13 декабря, команда Казахстана – 14 декабря.