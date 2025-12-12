Скидки
Фридман заявил об интересе клубов НХЛ к российскому форварду «Айлендерс» Цыплакову

Комментарии

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман заявил об интересе клубов НХЛ к российскому форварду «Нью-Йорк Айлендерс» Максиму Цыплакову.

«Думаю, у него есть потенциал. Он хорошо дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, но в этом его вытеснили из состава «Айлендерс», который теперь стал сильнее. Патрик Руа сказал, что травма Бо Хорвата несерьёзная, поэтому у Цыплакова может появиться немного времени, чтобы закрепиться в основе, но я слышал, что другие клубы тоже проявляют к Цыплакову интерес», — заявил Фридман в подкасте Sportsnet.

В этом сезоне НХЛ 27-летний Цыплаков провёл за «Айлендерс» 20 матчей, в которых набрал 1 (1+0) очко.

