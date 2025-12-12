Абрамов отказался отвечать на вопрос про общение Спронга с хоккеистами ЦСКА

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов прокомментировал ситуацию с форвардом армейского клуба Даниэлем Спронгом, который не попадает в состав московской команды по решению тренерского штаба.

— Как команда реагирует на разговоры о дальнейшей судьбе Даниэля Спронга?

— Это данность, мы на них никак не реагируем.

— Действительно ли он плохо общается с партнёрами по команде?

— Следующий вопрос, — приводит слова Абрамова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Спронг провёл 29 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 19 результативных передач.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал отсутствие Даниэля Спронга в составе армейского клуба в последних матчах.