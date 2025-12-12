Скидки
«Турниры сборных никогда не могут быть не вовремя». Бирюков о влиянии паузы на «Металлург»

Спортивный директор «Металлурга», чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Евгений Бирюков оценил, может ли пауза на игры сборных помешать магнитогорскому клубу в регулярке КХЛ.

— Кажется, что пауза в чемпионате для «Металлурга» — не вовремя?
— Турниры сборных никогда не могут быть не вовремя. В своё время прошёл через этапы Евротура и чемпионаты мира, знаю, что это новый вызов и бесценный опыт для любого хоккеиста. Для магнитогорской вертикали приглашения в сборные России — это честь. И возможность для роста.

С нетерпением ждём Кубок Первого канала. Поболеем за сборную «Россия 25», за нашу связку Канцеров – Силантьев, которая вчера порадовала в матче 3х3. Надеемся на достойное представительство Магнитогорска в Новосибирске, на лидерство наших хоккеистов, — приводит слова Бирюкова Russia-Hockey.

