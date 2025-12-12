«Беларусь на голову сильнее». Главный тренер сборной Казахстана — о поражении в матче КПК

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Жайлауов прокомментировал поражение от команды Беларуси (1:4) в рамках Кубка Первого канала — 2025.

«Конечно, уровень разный. Понятно, что Беларусь на голову сильнее, мы по всем параметрам проиграли. Для ребят это опыт, многие участники из чемпионата Казахстана», — передаёт слова Жайлауова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующих играх Кубка Первого канала — 2025 обе команды встретятся со сборной «Россия 25». Беларусь встретится с хозяевами турнира 13 декабря, команда Казахстана – 14 декабря. После этого состоится церемония закрытия турнира.