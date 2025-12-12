Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Беларусь на голову сильнее». Главный тренер сборной Казахстана — о поражении в матче КПК

«Беларусь на голову сильнее». Главный тренер сборной Казахстана — о поражении в матче КПК
Комментарии

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Жайлауов прокомментировал поражение от команды Беларуси (1:4) в рамках Кубка Первого канала — 2025.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2025, пятница. 12:00 МСК
Беларусь
Окончен
4 : 1
Казахстан
1:0 Горбунов (Пинчук, Алистров) – 11:43 (5x5)     2:0 Мороз (Дроздов, Белевич) – 25:42 (5x4)     3:0 Дроздов (Ерёменко, Кульбаков) – 27:54 (5x5)     4:0 Скоренов (Парфенюк, Дроздов) – 30:15 (5x5)     4:1 Оспанов – 41:20 (4x5)    

«Конечно, уровень разный. Понятно, что Беларусь на голову сильнее, мы по всем параметрам проиграли. Для ребят это опыт, многие участники из чемпионата Казахстана», — передаёт слова Жайлауова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующих играх Кубка Первого канала — 2025 обе команды встретятся со сборной «Россия 25». Беларусь встретится с хозяевами турнира 13 декабря, команда Казахстана – 14 декабря. После этого состоится церемония закрытия турнира.

Материалы по теме
Сборная Беларуси одержала уверенную победу над командой Казахстана на Кубке Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android