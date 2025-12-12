Главный тренер сборной Казахстана рассказал, почему многие игроки КХЛ не приехали на КПК

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Жайлауов после поражения от команды Беларуси (1:4) в рамках Кубка Первого канала — 2025 рассказал, почему многие игроки КХЛ не приехали на турнир.

— Почему Михайлис, Орехов и другие не приехали на турнир?

— Сейчас перерыв, они приняли решение подготовиться ко второму этапу игр КХЛ. Игроки «Барыса» готовятся тоже. Для ребят большой опыт, — передаёт слова Жайлауова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В состав белорусского коллектива вошёл 31 хоккеист, из них 12 – представители клубов КХЛ. В состав казахстанской команды на турнир вошли 23 игрока, из них девять – представители КХЛ.