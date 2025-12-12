Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер сборной Казахстана рассказал, почему многие игроки КХЛ не приехали на КПК

Главный тренер сборной Казахстана рассказал, почему многие игроки КХЛ не приехали на КПК
Комментарии

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Жайлауов после поражения от команды Беларуси (1:4) в рамках Кубка Первого канала — 2025 рассказал, почему многие игроки КХЛ не приехали на турнир.

— Почему Михайлис, Орехов и другие не приехали на турнир?
— Сейчас перерыв, они приняли решение подготовиться ко второму этапу игр КХЛ. Игроки «Барыса» готовятся тоже. Для ребят большой опыт, — передаёт слова Жайлауова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В состав белорусского коллектива вошёл 31 хоккеист, из них 12 – представители клубов КХЛ. В состав казахстанской команды на турнир вошли 23 игрока, из них девять – представители КХЛ.

Материалы по теме
«Беларусь на голову сильнее». Главный тренер сборной Казахстана — о поражении в матче КПК
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android