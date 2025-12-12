«Хотелось солидности». Квартальнов — о победе над сборной Казахстана

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов прокомментировал победный матч с командой Казахстана (4:1).

— Победа есть победа. Немного суета была, давно не играли, не было времени на подготовку. Второй период решил исход, победили за счёт этого. В третьем отрезке хотелось солидности, перестали работать при потере шайбы – единственный минус.

— Понятно, что завтра главный матч на турнире, как оцените разогрев перед ним?

— В прошлом году такая же ситуация была, даже более нервная. Большинство сработало, нашли путь к вратарю – он неплохо играл. Завтра важная игра, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.