«Хотелось солидности». Квартальнов — о победе над сборной Казахстана

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов прокомментировал победный матч с командой Казахстана (4:1).

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2025, пятница. 12:00 МСК
Беларусь
Окончен
4 : 1
Казахстан
1:0 Горбунов (Пинчук, Алистров) – 11:43 (5x5)     2:0 Мороз (Дроздов, Белевич) – 25:42 (5x4)     3:0 Дроздов (Ерёменко, Кульбаков) – 27:54 (5x5)     4:0 Скоренов (Парфенюк, Дроздов) – 30:15 (5x5)     4:1 Оспанов – 41:20 (4x5)    

— Победа есть победа. Немного суета была, давно не играли, не было времени на подготовку. Второй период решил исход, победили за счёт этого. В третьем отрезке хотелось солидности, перестали работать при потере шайбы – единственный минус.

— Понятно, что завтра главный матч на турнире, как оцените разогрев перед ним?
— В прошлом году такая же ситуация была, даже более нервная. Большинство сработало, нашли путь к вратарю – он неплохо играл. Завтра важная игра, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

