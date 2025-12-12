Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Квартальнов рассказал о настрое на игру со сборной «Россия 25»

Квартальнов рассказал о настрое на игру со сборной «Россия 25»
Комментарии

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов после победного матча с командой Казахстана (4:1) рассказал о настрое на игру со сборной «Россия 25» в рамках Кубка Первого канала.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2025, пятница. 12:00 МСК
Беларусь
Окончен
4 : 1
Казахстан
1:0 Горбунов (Пинчук, Алистров) – 11:43 (5x5)     2:0 Мороз (Дроздов, Белевич) – 25:42 (5x4)     3:0 Дроздов (Ерёменко, Кульбаков) – 27:54 (5x5)     4:0 Скоренов (Парфенюк, Дроздов) – 30:15 (5x5)     4:1 Оспанов – 41:20 (4x5)    

— Чего ждёте от игры со сборной «Россия 25», которую обыграли в майском турне?
— Мы хотели бы сыграть достойно, что говорить. В мае были другие команды, историю помним, но профессиональный спорт тем хорош, что должно быть всё здесь и сейчас, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующих играх Кубка Первого канала — 2025 Беларусь и Казахстан встретятся со сборной «Россия 25». Беларусь сыграет с хозяевами турнира 13 декабря, команда Казахстана – 14 декабря. После этого состоится церемония закрытия турнира.

Материалы по теме
«Хотелось солидности». Квартальнов — о победе над сборной Казахстана
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android