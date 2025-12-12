Квартальнов рассказал о настрое на игру со сборной «Россия 25»

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов после победного матча с командой Казахстана (4:1) рассказал о настрое на игру со сборной «Россия 25» в рамках Кубка Первого канала.

— Чего ждёте от игры со сборной «Россия 25», которую обыграли в майском турне?

— Мы хотели бы сыграть достойно, что говорить. В мае были другие команды, историю помним, но профессиональный спорт тем хорош, что должно быть всё здесь и сейчас, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующих играх Кубка Первого канала — 2025 Беларусь и Казахстан встретятся со сборной «Россия 25». Беларусь сыграет с хозяевами турнира 13 декабря, команда Казахстана – 14 декабря. После этого состоится церемония закрытия турнира.