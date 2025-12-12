Скидки
Фетисов ответил, сможет ли Кучеров обойти Овечкина и стать лучшим среди россиян по очкам

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов ответил на вопрос, сможет ли российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обойти капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и стать лучшим среди россиян по очкам в НХЛ.

«Не будем гадать насчёт того, станет ли он в итоге лучшим среди россиян по набранным очкам в НХЛ и сможет ли обойти Овечкина, но Никита один из самых востребованных игроков лиги прямо сейчас. Лидер «Тампы», с ним в команде хотел бы играть любой хоккеист. Отличный нападающий, который уже не первый год доказывает свой уровень и уровень российского хоккея», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Напомним, Кучеров (1034) опередил по набранным очкам за карьеру Александра Могильного и вышел на чистое четвёртое место в рейтинге бомбардиров НХЛ среди российских игроков в регулярных сезонах, уступая лишь Александру Овечкину (1653), Евгению Малкину (1375) и Сергею Фёдорову (1179).

