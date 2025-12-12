Форвард «Локомотива» Сурин рассказал, какой важный совет ему дал Радулов

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал, что Александр Радулов посоветовал ему больше времени уделять тренировкам ног, так как это может помочь в будущем во время выступлений в НХЛ.

«Совет таков: пока молодой, работай как можно больше, качай свои ноги. Потому что когда туда [в НХЛ] приедешь, будешь в шоке от всего.

Ну это рабочие моменты. Где-то усваиваешь легко, а когда повторяешь те же ошибки, он начинает злиться чуть больше, говорит, сколько тебе надо ещё повторять. Мы всё равно работаем, общаемся, стараюсь не ошибаться», — приводит слова Сурина ТАСС.

Напомним, Сурин был выбран «Нэшвилл Предаторз» на драфте НХЛ 2024 года под общим 22-м номером.