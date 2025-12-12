Скидки
Форвард «Локомотива» Сурин рассказал, какой важный совет ему дал Радулов

Форвард «Локомотива» Сурин рассказал, какой важный совет ему дал Радулов
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал, что Александр Радулов посоветовал ему больше времени уделять тренировкам ног, так как это может помочь в будущем во время выступлений в НХЛ.

«Совет таков: пока молодой, работай как можно больше, качай свои ноги. Потому что когда туда [в НХЛ] приедешь, будешь в шоке от всего.

Ну это рабочие моменты. Где-то усваиваешь легко, а когда повторяешь те же ошибки, он начинает злиться чуть больше, говорит, сколько тебе надо ещё повторять. Мы всё равно работаем, общаемся, стараюсь не ошибаться», — приводит слова Сурина ТАСС.

Напомним, Сурин был выбран «Нэшвилл Предаторз» на драфте НХЛ 2024 года под общим 22-м номером.

