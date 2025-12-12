Карбери высказался об игре «Вашингтона» в буллитных сериях в этом сезоне

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери выразил недовольство командой в серии послематчевых бросков в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:3 Б). Для «столичных» это четвёртое поражение по буллитам в этом сезоне при отсутствии побед.

«Мы попробуем других игроков. Думаю, это была последняя капля с теми исполнителями, которые у нас были. Поэтому посмотрим на других. Нужно найти способ реализовывать их.

Я мог бы перечислить весь состав, даже думал о Томе Уилсоне. Он бросал не так много буллитов в своей карьере, но он лидер нашей команды по голам. У Макмайкла низкий процент реализации, есть Алексей Протас и Джейкоб Чикран», – приводит слова Карбери RMNB.