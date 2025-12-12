В «Нефтехимике» оценили текущее положение команды в КХЛ

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский высказался о выступлении команды по итогам трёх месяцев регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также рассказал, какие изменения внёс главный тренер Игорь Гришин.

– Удивляет ли текущее положение команды?

– Впереди ещё половина чемпионата, но, на мой взгляд, промежуточные успехи неплохие. Считаю, нам было по силам набрать ещё больше очков. Пока рано говорить про какой-то успех. Наша задача – ровно пройти регулярный чемпионат, наращивая обороты, подойти в полной боевой готовности к главной части сезона – розыгрышу Кубка Гагарина.

– Что изменил Гришин, возглавив команду?

– Если коротко, принципиально другая психология, тренировочный процесс, взгляд на игру, – приводит слова Марчинского Metaratings.

После 35 матчей «Нефтехимик» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков.