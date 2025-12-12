Сергей Голубович покинул пост главного тренера «Красной Армии»

МХК «Красная Армия» официально объявил об уходе главного тренера Сергея Голубовича. Контракт специалиста с армейским клубом расторгнут по соглашению сторон.

«Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Сергея Владимировича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении молодёжной команды в телеграм-канале.

Почти всю тренерскую карьеру Голубович провёл в сборных России. Возглавлял юниорские команды U16, U17 и U18 на чемпионатах мира и Кубке Глинки/Гретцки, который выиграл в сезоне-2019/2020. После этого входил в тренерский штаб сборной России, а в чемпионате-2024/2025 тренировал саратовский «Кристалл» из ВХЛ.

Специалист возглавил «Красную Армию» летом 2025 года. На данный момент клуб занимает второе место в «Золотом» дивизионе Западной конференции с 48 очками после 31 матча.