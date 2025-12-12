Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Голубович покинул пост главного тренера «Красной Армии»

Сергей Голубович покинул пост главного тренера «Красной Армии»
Комментарии

МХК «Красная Армия» официально объявил об уходе главного тренера Сергея Голубовича. Контракт специалиста с армейским клубом расторгнут по соглашению сторон.

«Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Сергея Владимировича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении молодёжной команды в телеграм-канале.

Почти всю тренерскую карьеру Голубович провёл в сборных России. Возглавлял юниорские команды U16, U17 и U18 на чемпионатах мира и Кубке Глинки/Гретцки, который выиграл в сезоне-2019/2020. После этого входил в тренерский штаб сборной России, а в чемпионате-2024/2025 тренировал саратовский «Кристалл» из ВХЛ.

Специалист возглавил «Красную Армию» летом 2025 года. На данный момент клуб занимает второе место в «Золотом» дивизионе Западной конференции с 48 очками после 31 матча.

Материалы по теме
Официально
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Тимкин пополнил тренерский штаб «Стальных Лисов»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android