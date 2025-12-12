ФХР сделала заявление о решении МОК снять ограничения для юниоров из России

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала официальное заявление в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта. О решении стало известно вчера, 11 декабря.

«Федерация хоккея России поддерживает решение и новые рекомендации МОК, находится в постоянном контакте с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и обратится в Совет ИИХФ с заявлением о допуске молодёжных сборных команд к чемпионатам мира в возрастных категориях до 18 и до 20 лет.

ФХР продолжит бороться за допуск наших сборных до участия в международных соревнованиях», — говорится в заявлении.