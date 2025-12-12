Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ФХР сделала заявление о решении МОК снять ограничения для юниоров из России

ФХР сделала заявление о решении МОК снять ограничения для юниоров из России
Комментарии

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала официальное заявление в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта. О решении стало известно вчера, 11 декабря.

«Федерация хоккея России поддерживает решение и новые рекомендации МОК, находится в постоянном контакте с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и обратится в Совет ИИХФ с заявлением о допуске молодёжных сборных команд к чемпионатам мира в возрастных категориях до 18 и до 20 лет.

ФХР продолжит бороться за допуск наших сборных до участия в международных соревнованиях», — говорится в заявлении.

Выиграй смартфон 17 на Новый год!
Выиграй смартфон 17 на Новый год!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymCU7Z4
Материалы по теме
Российских юниоров вернут на чемпионат мира по хоккею? Сделан первый шаг, но всё непросто
Российских юниоров вернут на чемпионат мира по хоккею? Сделан первый шаг, но всё непросто
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android