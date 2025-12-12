Скидки
Четыре вратаря «Монреаля» дебютировали в НХЛ с побед над «Питтсбургом»

Комментарии

Четыре голкипера «Монреаль Канадиенс» дебютировали в НХЛ в матчах с «Питтсбург Пингвинз» с побед. Об этом сообщает пресс-служба лиги в социальной сети Х. В ночь на 12 декабря 21-летний вратарь Джейкоб Фаулер провёл первый матч в НХЛ и записал в свой актив победу над «Питтсбургом» (4:2) в матче регулярного чемпионата. Американец отразил 36 бросков.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Тексье – 02:54     0:2 Галлахер (Хатсон, Слафковски) – 24:37     0:3 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 30:18 (pp)     1:3 Раст (Кросби, Новак) – 40:44     1:4 Капанен (Слафковски, Демидов) – 40:59     2:4 Карлссон (Летанг, Раст) – 55:07 (pp)    

В марте 1971 года Кен Драйден дебютировал за «Канадиенс», обыграв «Пингвинз» (5:1) и сделав 35 сейвов. В октябре 1985-го Патрик Руа отразил 24 броска по своим воротам и принёс победу команде со счётом 5:3. В октябре 2007 года Кэри Прайс помог «Монреалю» обыграть «Питтсбург» (3:2), сделав 26 сейвов.

Фаулер был выбран «Канадиенс» на драфте НХЛ 2023 под общим 69-м номером в тертьем раунде. В текущем сезоне у Джейкоба 10 побед в 15 играх в АХЛ при трёх шат-аутах.

Видео
«Питтсбург» дома уступил «Монреалю» в НХЛ, у Кросби и Демидова передачи, Малкин не играл
